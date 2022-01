10 anni di Born to Die: Lana del Rey e l’ossessione della nostalgia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ebbene sì, sono già passati dieci anni dall’uscita di Born To Die, l’album che ha consacrato Lana del Rey al successo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ebbene sì, sono già passati diecidall’uscita diTo Die, l’album che ha consacratodel Rey al successo.

Advertising

Emasnightmares : RT @cinnamongiirI: 10 anni dal regalo più bello che Lana potesse farmi e dalla cosa più perfetta che le mie orecchie abbiano mai ascoltato.… - Born_in_Naples : RT @Lucyfero75: Avete già deciso cosa indossare per i 2 anni di pandemia di merda? - RickyAbsol : Pazzesco che Born To Die di Lana Del Rey e Un Meraviglioso Declino di Colapesce siano usciti lo stesso giorno, 10 anni fa - michiamanosocc : Chi aveva questa collana oggi festeggia i 10 anni di Born to Die - IndieForBunnies : 10 anni fa i riflettori si accendevano su #LanaDelRey. Usciva 'Born To Die', ma alla nostra @CDurastanti non era af… -