UFFICIALE – Robin Gosens è un nuovo giocatore dell'Inter (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È fatta: Gosens è un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società nerazzurra ha chiuso l'acquisto che ha portato l'esterno dall'Atalanta alla corte milanese: operazione da 25 milioni di euro.

