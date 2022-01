Suarez non si pone limiti: “Sono qui perché ho un desiderio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ambizione dei migliori non smette mai di crescere. È il caso di Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid e storico veterano della nazionale uruguaiana. Nonostante la sua brillante carriera, il calciatore ha espresso un ultimo desiderio da voler raggiungere con la Selección: “Ci Sono giocatori che passano attraverso diverse fasi, diversi cicli. Ciò che conta, quando si gioca con la Nazionale, è la voglia di vivere e di sentire ciò che si prova per questa maglia. Continuare a dimostrare di essere competitivi e vincenti, che si hanno desiderio e ambizione di giocare i Mondiali. Ho la fortuna di averne già giocati tre e adesso, a 35 anni, vado avanti con lo stesso desiderio e la stessa ambizione di giocarne un altro, di avere questa possibilità. Per questo Sono ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ambizione dei migliori non smette mai di crescere. È il caso di Luis, attaccante dell’Atletico Madrid e storico veterano della nazionale uruguaiana. Nonostante la sua brillante carriera, il calciatore ha espresso un ultimoda voler raggiungere con la Selección: “Cigiocatori che passano attraverso diverse fasi, diversi cicli. Ciò che conta, quando si gioca con la Nazionale, è la voglia di vivere e di sentire ciò che si prova per questa maglia. Continuare a dimostrare di essere competitivi e vincenti, che si hannoe ambizione di giocare i Mondiali. Ho la fortuna di averne già giocati tre e adesso, a 35 anni, vado avanti con lo stessoe la stessa ambizione di giocarne un altro, di avere questa possibilità. Per questo...

