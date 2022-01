Strage a Licata: 48enne uccide fratello, cognata e i nipotini. Poi si toglie la vita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Strage a Licata, in provincia di Agrigento. Un uomo di 48 anni, Angelo Tardino, ha ucciso a colpi di pistola il fratello, la cognata e i figli della coppia di 11 e 15 anni. Strage a Licata, 48enne uccide fratello, cognata e i nipotini. Poi si toglie la vita L’assassino dopo essere fuggito si era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022), in provincia di Agrigento. Un uomo di 48 anni, Angelo Tardino, ha ucciso a colpi di pistola il, lae i figli della coppia di 11 e 15 anni.e i. Poi silaL’assassino dopo essere fuggito si era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage familiare a Licata. Angelo Tardino, prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e… - Tg3web : Ci sono anche due bambini, di 11 e 15 anni, tra le quattro vittime della strage di questa mattina a Licata, in pro… - rtl1025 : ?? Sono quattro le vittime della strage di #Licata avvenuta, sembra per una lite in famiglia, compresi due minori di… - fabbri333 : Strage Licata, l'assassino muore in ospedale - Sicilia - - vitaindiretta : Licata, strage in famiglia dopo una lite per l'eredità: l'assassino muore in ospedale. Segui la diretta streaming d… -