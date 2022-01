Si presenta all’hub vaccinale al posto di un conoscente no vax, arrestato un 30enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli stratagemmi dei no vax per evitare la somministrazione del vaccino sono diversi, ma anche in questo caso il trucco è stato scoperto e per i due protagonisti è andata male. Un uomo, a quanto pare in cambio di una cena, ha cercato farsi vaccinare al posto di un conoscente no vax, presentandosi all’hub vaccinale con i documenti falsi. È accaduto ieri pomeriggio a Cagliari all’hub vaccinale realizzato all’interno della Fiera di Cagliari. Un 30enne, che poi è stato arrestato per sostituzione di persona e uso di documenti falsi, si è presentato con la carta di identità di un 40enne a cui aveva cambiato la fotografia inserendo la sua. L’uomo si è presentato per ricevere la prima dose di vaccino anti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli stratagemmi dei no vax per evitare la somministrazione del vaccino sono diversi, ma anche in questo caso il trucco è stato scoperto e per i due protagonisti è andata male. Un uomo, a quanto pare in cambio di una cena, ha cercato farsi vaccinare aldi unno vax,ndosicon i documenti falsi. È accaduto ieri pomeriggio a Cagliarirealizzato all’interno della Fiera di Cagliari. Un, che poi è statoper sostituzione di persona e uso di documenti falsi, si èto con la carta di identità di un 40enne a cui aveva cambiato la fotografia inserendo la sua. L’uomo si èto per ricevere la prima dose di vaccino anti ...

Advertising

shineelite2 : RT @fattoquotidiano: Si presenta all’hub vaccinale al posto di un conoscente no vax, arrestato un 30enne - fattoquotidiano : Si presenta all’hub vaccinale al posto di un conoscente no vax, arrestato un 30enne - sardanews : Cagliari, si presenta all’hub vaccinale al posto del suo amico in cambio di una cena al ristorante: arrestato… - aggiummai : RT @lanuovasardegna: Cagliari, all'hub cerca di vaccinarsi al posto di un no vax: arrestato. Con la promessa di una cena trentenne si pres… - cagliaripad : Si presenta all’hub della Fiera al posto del suo amico no-vax, arrestato -