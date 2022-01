Sanremo, Amadeus svela gli ospiti della prima serata: arrivano i Meduza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si tratta dei Meduza trio di producer italiani A Sanremo ci saranno anche i Meduza. L’annuncio, come sempre, è stato fatto dal direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus al Tg1 delle 20.00. I Meduza saliranno sul palco dell’Ariston per la prima serata, quella dell’1 febbraio. Sono un trio di producer italiani (Island Records) da 8 miliardi di stream, fra i più famosi e richiesti al mondo. Trasformeranno così il palco dell’Ariston in un dancefloor infuocato, dando una vibrante scarica di adrenalina alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Leggi anche: Sanremo 2022, rimane il nodo Fiorello: il comico ci sarà? Approderanno in qualità di superospiti internazionali della ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si tratta deitrio di producer italiani Aci saranno anche i. L’annuncio, come sempre, è stato fatto dal direttore artistico e conduttore del Festival,al Tg1 delle 20.00. Isaliranno sul palco dell’Ariston per la, quella dell’1 febbraio. Sono un trio di producer italiani (Island Records) da 8 miliardi di stream, fra i più famosi e richiesti al mondo. Trasformeranno così il palco dell’Ariston in un dancefloor infuocato, dando una vibrante scarica di adrenalina alla 72esima edizione del Festival di. Leggi anche:2022, rimane il nodo Fiorello: il comico ci sarà? Approderanno in qualità di superinternazionali...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - fanpage : Non vediamo l'ora. Laura Pausini è la super ospite di #Sanremo2022. La cantante presenterà anche un nuovo singolo - Radio1Rai : Festival di Sanremo Sarà @LauraPausini la super ospite della seconda serata. Il direttore artistico #Amadeus lo ha… - retewebitalia : “Il mio canto libero” di Battisti a Sanremo 2022: l’appello di Artisti Uniti con i medici ad Amadeus -… - IsaeChia : #Sanremo2022, Amadeus spiega come ha scelto le cinque donne che lo accompagneranno sul palco. E a proposito del cas… -