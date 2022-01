Roma, in stazione con lametta: 16enne cerca di tagliarsi le vene (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Era questa mattina quando gli agenti del personale del XII Gruppo Monteverde stavano effettuando i controlli di routine nella zona. E’ stato allora che l’hanno vista: una ragazza giovane e chiaramente agitata, con in mano una lametta. La ragazza manifestava il chiaro intento di compiere azioni autolesioniste. E’ stato allora che due agenti sono intervenute per cercare di evitare che la situazione peggiorasse. In stazione agitata e con lametta: il fatto Era molto agitata, ma, fatto ancor più pericoloso, aveva una lametta. Era chiaro che, con quell’oggetto, voleva farsi del male. L’intervento delle due agenti, tuttavia, ha permesso di evitare che la situazione degenerasse: le due si sono avvicinate alla ragazza parlandole, scoprendo così che si trattava di una minorenne, nello specifico una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Era questa mattina quando gli agenti del personale del XII Gruppo Monteverde stavano effettuando i controlli di routine nella zona. E’ stato allora che l’hanno vista: una ragazza giovane e chiaramente agitata, con in mano una. La ragazza manifestava il chiaro intento di compiere azioni autolesioniste. E’ stato allora che due agenti sono intervenute perre di evitare che la situazione peggiorasse. Inagitata e con: il fatto Era molto agitata, ma, fatto ancor più pericoloso, aveva una. Era chiaro che, con quell’oggetto, voleva farsi del male. L’intervento delle due agenti, tuttavia, ha permesso di evitare che la situazione degenerasse: le due si sono avvicinate alla ragazza parlandole, scoprendo così che si trattava di una minorenne, nello specifico una ...

