Repubblica Democratica del Congo, una nazione martoriata ma non fallita

Roma, 26 gen – La Repubblica Democratica del Congo è una nazione emblema di ciò che non funziona in Africa. Pur essendo ricco di minerali preziosi, la maggior parte della popolazione vive in povertà, perché la classe dirigente si appropria illegalmente delle entrate minerarie. E se questo non bastasse, nel nord-est del Paese lo stato è del tutto assente, con la popolazione che soffre per gli attacchi dei vari movimenti di guerriglia che seminano il terrore.

Repubblica Democratica del Congo, nazione martoriata ma non fallita

Con queste premesse sarebbe facile affermare che la Repubblica Democratica del Congo è una nazione fallita, ma in ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Democratica Il principio di fedeltà alla Repubblica Dal momento che la Repubblica, in ossequio ai principi di libertà che sancisce e difende, non ... [2] La vita democratica tollera, infatti, anche il dissenso ideologico più radicale, purché non si ...

QUIRINALE, MARSILIO: 'SPETTACOLO INDEGNO, PAESE BLOCCATO, SPERO PRESTO POSSANO VOTARE CITTADINI' ... sembra sempre più una messa nera - osserva Marsilio - L'elezione del Presidente della Repubblica - che dovrebbe essere l'atto più solenne in una nazione democratica - avviene in un contesto fatto di ...

Repubblica Democratica del Congo, una nazione martoriata ma non fallita Il Primato Nazionale Presidente della Repubblica. Marsilio:” spettacolo indegno” Il rincaro delle bollette e delle materie prime sta ammazzando imprese e famiglie, sia la pietra tombale di questo metodo di elezione indiretta affidata a ...

I rischi di una scelta in una fase di crisi democratica | il manifesto Il Presidente della Repubblica non ha funzioni solamente notarili o di rappresentanza – senza ricorrere ad esempi delle residue monarchie, viene in mente quello vigente nella repubblica federale tedes ...

