Rally di Piazza Affari in attesa della Fed

(Adnkronos) – Seduta di forti acquisti per Piazza Affari in attesa del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve. In serata, l'istituto con sede a Washington dovrebbe iniziare a preparare il terreno per il primo rialzo dei tassi nel corso del meeting di marzo. Nel complesso, tramite 3-4 strette il costo del denaro nel 2022 dovrebbe salire di un punto percentuale. A spingere il Ftse Mib a 26.619,25 punti, +2,27% rispetto al dato precedente, sono state le performance dei titoli del comparto industriale (+4,83% di Stellantis, +4,34% di Cnh Industrial), quelle dei bancari (+4,56% di Bper Banca, +3,61% per UniCredit e +3,03% di Intesa Sanpaolo) e quelle dei titoli del comparto oil. Il +2,2% del future sul Brent a 89 dollari al barile, che bissa il +2,05% messo a segno ieri, ha ...

