Quirinale | Renzi | Draghi non è bruciato

"No, Draghi non è bruciato". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha risposto in Transatlantico a una domanda di un cronista sui possibili candidati per la corsa al Quirinale. 26 gennaio 2022

