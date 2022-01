Quirinale, il dem Marcucci: «Casellati? È di parte, non ha i requisiti» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il senatore lucchese tuttavia non esclude che al Colle possa andare un candidato con una cultura politica di centrodestra. La nostra intervista Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il senatore lucchese tuttavia non esclude che al Colle possa andare un candidato con una cultura politica di centrodestra. La nostra intervista

Advertising

fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: La vicenda Quirinale suggerisce il ragionevole dubbio che il partito democratico abbia fatto male a fidarsi di Conte.… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Letta ai grandi elettori dem: 'Tramontata la candidatura di parte, si negozierà un nome non di parte e autorevole. E q… - daniela_garbati : RT @dariodangelo91: #Letta ai grandi elettori dem: 'Tramontata la candidatura di parte, si negozierà un nome non di parte e autorevole. E q… - dariodangelo91 : #Letta ai grandi elettori dem: 'Tramontata la candidatura di parte, si negozierà un nome non di parte e autorevole.… -