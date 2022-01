Quirinale, evitare le urne dovrebbe essere la priorità ma si sta andando in direzione opposta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’elezione del Presidente della Repubblica è da sempre uno dei passaggi più complessi della nostra democrazia parlamentare. Ho la ”fortuna” di non essere uno dei grandi elettori e quindi di avere la responsabilità di scegliere. Posso svolgere considerazioni con una certa distanza. I motivi di preoccupazione si fanno, al momento in cui scrivo, fortissimi. Abbiamo avuto ieri il più alto numero di decessi per Covid della quarta ondata, la crisi ucraina sta esplodendo nel cuore dell’Europa. L’urgenza di portare a termine questo passaggio istituzionale evitando di precipitare verso le elezioni anticipate è di un’evidenza solare. Invece si sta andando nella direzione esattamente opposta. A partire da domani con il quarto scrutinio e l’inizio di un’elezione a maggioranza semplice cambia tutto. Questa è una prima, clamorosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’elezione del Presidente della Repubblica è da sempre uno dei passaggi più complessi della nostra democrazia parlamentare. Ho la ”fortuna” di nonuno dei grandi elettori e quindi di avere la responsabilità di scegliere. Posso svolgere considerazioni con una certa distanza. I motivi di preoccupazione si fanno, al momento in cui scrivo, fortissimi. Abbiamo avuto ieri il più alto numero di decessi per Covid della quarta ondata, la crisi ucraina sta esplodendo nel cuore dell’Europa. L’urgenza di portare a termine questo passaggio istituzionale evitando di precipitare verso le elezioni anticipate è di un’evidenza solare. Invece si stanellaesattamente. A partire da domani con il quarto scrutinio e l’inizio di un’elezione a maggioranza semplice cambia tutto. Questa è una prima, clamorosa ...

