Quirinale | alle 11 via al terzo scrutinio - Serve un nome condiviso | Letta propone al centrodestra un conclave

Advertising

fattoquotidiano : .@a_padellaro:'C'è il rischio di avere Casellati al quirinale e Meloni alla presidenza del consiglio'… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - ItaliaNotizie24 : Quirinale, oggi terza votazione alle 11 - BMussatti : RT @MarcoRizzoPC: Se Draghi va al Quirinale la politica economica sarà fatta dall’esterno, dalla grande finanza, dalla Banca Centrale Europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale alle

Da Bruxelles guardano all'Italia emosse politiche per l'elezione del presidente della Repubblica con una certa preoccupazione. L'Unione europea chiede "continuità" e spera che "la situazione continui così com'è". Lo dice alla ......che non è il momento del muro contro muro e fa la sua rosa di nomi candidabili per ilche ... Pd, M5S e Leu non rispondono con altri nomi d'areacandidature di Letizia Moratti, Marcello ...Silvio Berlusconi si trova ancora ricoverato al San Raffaele, ma da Milano detta le linee guida per il voto dei suoi per il Capo dello Stato: quali nomi ...Ecco la prima mossa. Arriva una rosa di tre nomi del centrodestra per il Quirinale. Sono l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, la vicepresidente della Regione Lombardia ed assessora al Welfare, L ...