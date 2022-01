**Quirinale: 12 grandi elettori hanno votato in seggio positivi** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sono dodici i grandi elettori che hanno votato per il Presidente della Repubblica nel seggio allestito per i positivi al Covid o in quarantena. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sono dodici icheper il Presidente della Repubblica nelallestito per i positivi al Covid o in quarantena.

Advertising

NicolaPorro : #Quirinale, la tv ci fa vedere solo i leader. Ma sapete cosa fanno tutto il giorno i mille 'grandi #elettori'? Li a… - Piu_Europa : #Quirinale: #PiuEuropa e @Azione_it non parteciperanno al rito della scheda bianca, un tatticismo per coprire il fa… - La7tv : #quirinale Emma Bonino: 'Faccio un appello ai grandi elettori che non si prestino al gioco della scheda bianca, ma… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Pareggiare i conti con i derivati. Azzardo di #Draghi nel decreto Fisco. A sollevare il caso il candidato al #Quirinale… - MattiaGallo17 : RT @lorepregliasco: Le bianche scendono al 40% dopo le prime 100 schede. Per la scelta di FDI su Crosetto, ma forse anche perché i grandi e… -