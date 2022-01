Quello che so sull’amore me lo hai insegnato tu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lunedì ho rischiato di perdere l’uomo della mia vita, la mia metà, quante volte viene detta e scritta questa frase, tante volte anche a sproposito, a volte anche abusata, eppure lui è davvero la mia metà, quella parte di mela senza la quale io non sarei completa, e che lui lo fosse, l’ho capito dalla prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, da quella sera le nostre vite si incontrate e mescolate, e non ci siamo più lasciati. Siamo rimasti insieme sempre, in ogni momento bello e brutto della nostra esistenza, non ci siamo mai tirati indietro di fronte a nessuna delle prove che abbiamo dovuto sopportare, e, vi assicuro, sono state davvero tante, un mio rene è diventato suo, mentre il mio cuore, lo è sempre stato e vi assicuro, lo sarà per sempre. E perdonatemi se ci tengo a sottolinearlo, ma questa non è retorica, lui è tutto Quello di cui ho bisogno, lui è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lunedì ho rischiato di perdere l’uomo della mia vita, la mia metà, quante volte viene detta e scritta questa frase, tante volte anche a sproposito, a volte anche abusata, eppure lui è davvero la mia metà, quella parte di mela senza la quale io non sarei completa, e che lui lo fosse, l’ho capito dalla prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, da quella sera le nostre vite si incontrate e mescolate, e non ci siamo più lasciati. Siamo rimasti insieme sempre, in ogni momento bello e brutto della nostra esistenza, non ci siamo mai tirati indietro di fronte a nessuna delle prove che abbiamo dovuto sopportare, e, vi assicuro, sono state davvero tante, un mio rene è diventato suo, mentre il mio cuore, lo è sempre stato e vi assicuro, lo sarà per sempre. E perdonatemi se ci tengo a sottolinearlo, ma questa non è retorica, lui è tuttodi cui ho bisogno, lui è ...

