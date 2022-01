Più di 100 voti a Mattarella: cosa si muove nel Palazzo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sergio Mattarella continua a incrementare i consensi tra i grandi elettori: nella terza votazione ha totalizzato 125 preferenze. Spiragli per un bis: "Si è aperto un varco" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sergiocontinua a incrementare i consensi tra i grandi elettori: nella terza votazione ha totalizzato 125 preferenze. Spiragli per un bis: "Si è aperto un varco"

Ultime Notizie dalla rete : Più 100 Quirinale, al terzo spoglio spunta Mattarella. L'ipotesi Crosetto funziona più di Casini Il nome proposto dalla Meloni prende più del doppio dei grandi elettori di FdI. Per il presidente uscente oltre le cento preferenze. Non ... La prima: Sergio Mattarella va oltre quota 100 (125 preferenze)...

Partygate:rapporto Gray e indagine polizia,BoJo su graticola Intanto la ministra degli Esteri, Liz Truss, ha affermato di sostenerlo "al 100%". Truss, parlando alla televisione Bbc, ha affermato che tutte le parti dovrebbero essere più concentrate su questioni ...

Un secolo di Baci Perugina, da 100 anni la stessa ricetta