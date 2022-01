Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: fissati tre recuperi dopo più di un mese di stop (Di mercoledì 26 gennaio 2022) dopo oltre un mese di stop (ultimo match disputato il 18 dicembre 2021) riprenderà sabato 29 gennaio la Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile: fissati in quella data i primi due recuperi, ovvero alle 14.30 Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 (3a giornata) ed alle 19.30 Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte (9a giornata). Si continuerà poi, con un altro recupero, il giorno successivo: domenica 30 gennaio alle 11.30 Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte (6a giornata). Restano poi altri quattro recuperi da fissare. PROGRAMMA E CLASSIFICA Serie A1 femminileGirone di ANDATA – recuperi 3^ giornata – sabato 29 gennaio 14.30 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)oltre undi(ultimo match disputato il 18 dicembre 2021) riprenderà sabato 29 gennaio laA1 2021-diin quella data i primi due, ovvero alle 14.30Trieste-Bogliasco 1951 (3a giornata) ed alle 19.30 Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte (9a giornata). Si continuerà poi, con un altro recupero, il giorno successivo: domenica 30 gennaio alle 11.30Trieste-L’Ekipe Orizzonte (6a giornata). Restano poi altri quattroda fissare. PROGRAMMA E CLASSIFICAA1Girone di ANDATA –3^ giornata – sabato 29 gennaio 14.30 ...

