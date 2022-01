MotoGP 2022 | ufficiale Marc Marquez a Sepang

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Finalmente Honda esciolgono le riserve: l’otto volte iridato sarà presente ai test di, a partire dal 5 febbraio, finalmente in sella alla sua RC213V-S su cui non saliva dal Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano. Dopo quel GP, cheaveva vinto – involandosi verso il traguardo dopo l’errore di Pecco Bagnaia, unico in grado di lottare con lui – lo spagnolo era rimasto vittima di un incidente in allenamento con la moto da cross che lo aveva costretto a saltare il resto del Mondiale. Dopo un inverno di controlli medici e consulti per monitorare la sua diplopia nelle ultime settimane il miglioramento delle sue condizioni ha confortato lo staff medico a ritenere il suo recupero sufficiente per tornare ad allenarsi in sella.è tornato in sella la prima volta su una ...