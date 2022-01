Meghan et Harry : incapables d’assurer leur contrat avec Spotify, le géant du streaming reprend la main (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vers la fin de l’année 2020, Meghan Markle, 40 ans, et le Prince Harry, 37 ans, ont signé des contrats avec Netflix et Spotify. Les contrats ont été signés à quelques semaines d’intervalle uniquement. Le contrat des Sussex avec le géant du streaming Spotify se chiffre à 18 millions de livres sterling. Malgré cette grosse somme d’argent à la clé, Meghan Markle et le prince Harry n’ont produit qu’un seul podcast jusqu’ici. Et pourtant, cela fait plus d’un an que le contrat a été signé. Selon le magazine Sun, Spotify a décidé de prendre la main et de pousser le duc et la duchesse de Sussex à produire du ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vers la fin de l’année 2020,Markle, 40 ans, et le Prince, 37 ans, ont signé desNetflix et. Less ont été signés à quelques sees d’intervalle uniquement. Ledes Sussexleduse chiffre à 18 millions de livres sterling. Malgré cette grosse somme d’argent à la clé,Markle et le princen’ont produit qu’un seul podcast jusqu’ici. Et pourtant, cela fait plus d’un an que lea été signé. Selon le magazine Sun,a décidé de prendre laet de pousser le duc et la duchesse de Sussex à produire du ...

Advertising

ParliamoDiNews : Meghan Markle e Harry? `Subito dopo il matrimonio...`: la bomba di Usain Bolt, com`è ridotto il principe – Libero Q… - zazoomblog : Spotify prende in mano l’accordo con Harry e Meghan Markle per portare avanti il podcast - #Spotify #prende #l’acc… - zazoomblog : Meghan Markle e Harry: la mossa del Principe Carlo per proteggere Camilla - #Meghan #Markle #Harry: #mossa - zazoomblog : Spotify sottrae i podcast di Meghan e Harry al loro controllo - #Spotify #sottrae #podcast #Meghan - qnazionale : Spotify sottrae i podcast di Meghan e Harry al loro controllo -