Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci di nuovo genitori | è nata Mia Annabelle

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quarto fiocco in casa Di: il fashion blogger e modelloDie la moglie,, avvocata e fondatrice di un brand di gioielli, hanno appena salutato l’arrivo della piccola Mia, arrivata nelle scorse ore. L’annuncio è stato ovviamente dato via social, visto che entrambi sono molto attivi su Instagram. “Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e siamo pieni di gioia” salmo: 126 – scrive Di, citando la Bibbia – Benvenuta a MIADI. È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa!!! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele è ok ora!!! Le ...