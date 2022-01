Mancini su Balotelli: “Mossa disperata? Vi dico la mia!” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha parlato dal centro tecnico di Coverciano il CT della Nazionale Roberto Mancini. Diversi i temi affrontati, da quello delle convocazioni alla formazione in vista degli spareggi di marzo, con in mezzo la questione delicata legata al centravanti. Sulla convocazione di Balotelli: “Balotelli carta della disperazione? “Se la disperazione è quella prima dell’Europeo, va bene… Forse quando siamo disperati diamo il meglio, quindi va bene, ma non credo sia questa una situazione di disperazione. A livello tecnico lui è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un po’ di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto più utile. Poi un giocatore deve anche integrarsi in un gruppo già costruito, questo è un altro aspetto importante. Non mi deve promettere nulla, come io non devo promettere ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha parlato dal centro tecnico di Coverciano il CT della Nazionale Roberto. Diversi i temi affrontati, da quello delle convocazioni alla formazione in vista degli spareggi di marzo, con in mezzo la questione delicata legata al centravanti. Sulla convocazione di: “carta della disperazione? “Se la disperazione è quella prima dell’Europeo, va bene… Forse quando siamo disperati diamo il meglio, quindi va bene, ma non credo sia questa una situazione di disperazione. A livello tecnico lui è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un po’ di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto più utile. Poi un giocatore deve anche integrarsi in un gruppo già costruito, questo è un altro aspetto importante. Non mi deve promettere nulla, come io non devo promettere ...

