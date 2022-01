Mancini “Balotelli? Nessuna promessa, voglio vedere come sta” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Questo è uno stage e viste anche le defezioni che abbiamo avuto nei mesi di ottobre-novembre penso che fosse giusto valutare tante situazioni e quella di Mario rientrava fra queste. A livello tecnico è sempre stato un giocatore bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un pò di vista, lo stiamo seguendo un pò, come stiamo seguendo tutti, ma non sappiamo come realmente stia”. Roberto Mancini spiega la scelta di chiamare Mario Balotelli per lo stage che vedrà gli azzurri a Coverciano fino a venerdì. “vedere un giocatore dal vero per un paio di giorni penso che possa essere molto più utile – sottolinea il ct – Un giocatore poi deve integrarsi perfettamente in un gruppo che è già costruito, un gruppo che ha lavorato benissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Questo è uno stage e viste anche le defezioni che abbiamo avuto nei mesi di ottobre-novembre penso che fosse giusto valutare tante situazioni e quella di Mario rientrava fra queste. A livello tecnico è sempre stato un giocatore bravo, bisognasta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un pò di vista, lo stiamo seguendo un pò,stiamo seguendo tutti, ma non sappiamorealmente stia”. Robertospiega la scelta di chiamare Marioper lo stage che vedrà gli azzurri a Coverciano fino a venerdì. “un giocatore dal vero per un paio di giorni penso che possa essere molto più utile – sottolinea il ct – Un giocatore poi deve integrarsi perfettamente in un gruppo che è già costruito, un gruppo che ha lavorato benissimo ...

