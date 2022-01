Le quote aggiornate dei bookmaker per il Quirinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cartabia più di Casini, Frattini (im)probabile quanto Elisabetta Belloni, Draghi sopra tutti gli altri: le ultime quote dei bookmakers per il Quirinale, aggiornate questa mattina in una nota da Agipronews, vedono favorito un passaggio del presidente del Consiglio da Palazzo Chigi al Colle. Mario Draghi Presidente della Repubblica paga 2,10 volte la posta, meno della metà della quota che vedrebbe l’attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (4,50) riempire il vuoto che lascerà Sergio Mattarella: la donna forte di Forza Italia non è nella “rosa” di nomi ufficialmente messi in campo dal centrodestra nel corso della conferenza congiunta di ieri: sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Alcuni analisti hanno voluto leggerci un tentativo di “proteggere” la sua candidatura in vista degli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cartabia più di Casini, Frattini (im)probabile quanto Elisabetta Belloni, Draghi sopra tutti gli altri: le ultimedeis per ilquesta mattina in una nota da Agipronews, vedono favorito un passaggio del presidente del Consiglio da Palazzo Chigi al Colle. Mario Draghi Presidente della Repubblica paga 2,10 volte la posta, meno della metà della quota che vedrebbe l’attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (4,50) riempire il vuoto che lascerà Sergio Mattarella: la donna forte di Forza Italia non è nella “rosa” di nomi ufficialmente messi in campo dal centrodestra nel corso della conferenza congiunta di ieri: sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Alcuni analisti hanno voluto leggerci un tentativo di “proteggere” la sua candidatura in vista degli ...

