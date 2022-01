Il Covid-19 non è più "una malattia socialmente critica": la Danimarca verso lo stop a tutte le restrizioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Danimarca si appresta a eliminare quasi tutte le misure anti-Covid entro la fine il mese, dal momento che la malattia non è più "socialmente critica". È quanto ha reso noto il ministro della Salute Magnus... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lasi appresta a eliminare quasile misure anti-entro la fine il mese, dal momento che lanon è più "". È quanto ha reso noto il ministro della Salute Magnus...

Advertising

NicolaPorro : ?? Eccolo là, ci mancava solo questo: l'ultimo trucco da regime per non liberarci mai dalle restrizioni #Covid ?? - TeresaBellanova : La solidarietà mia e di @ItaliaViva al Presidente @sbonaccini e al Sindaco Matteo Lepore, attaccati in modo vergogn… - Agenzia_Ansa : Covid: bambino di dieci anni morto in ospedale a Torino. Un problema non grave di salute aveva tardato il vaccino… - RinoRizzardi : RT @FmMosca: La dottoressa @barbarab1974 ha curato me e la mia famiglia per il COVID. Siamo guariti perfettamente, i medicinali non hanno a… - likeposoup : RT @SimoneTogna: #inter, nessun infortunio, nè alcuna positività al covid. Alessandro #Bastoni sta benissimo. Il ragazzo ha solo chiesto di… -