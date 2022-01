GF Vip, Delia shock su Alex Belli: “Al suo compleanno abbiamo scop*to con una sua amica” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di rivelazioni sconcertanti per Delia Duran, che ha scelto come confidente proprio la sua (ex?) rivale Soleil Sorge, con la quale negli ultimi giorni ha stretto ben più che una tregua. Le due, infatti, sembrano quasi amiche. Parlando del suo rapporto con Alex, Delia ha confessato a Soleil cosa intende per amore libero e ha lasciato l’italo-americana – ma anche il pubblico a casa – senza parole. GF Vip, Aldo Montano rivela cosa dice Alex Belli durante la pubblicità In alcune storie pubblicate su Instagram, il campione di scherma ha fatto una rivelazione sconcertante GF Vip 6, la rivelazione di Delia sui rapporti a tre con ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di rivelazioni sconcertanti perDuran, che ha scelto come confidente proprio la sua (ex?) rivale Soleil Sorge, con la quale negli ultimi giorni ha stretto ben più che una tregua. Le due, infatti, sembrano quasi amiche. Parlando del suo rapporto conha confessato a Soleil cosa intende per amore libero e ha lasciato l’italo-americana – ma anche il pubblico a casa – senza parole. GF Vip, Aldo Montano rivela cosa dicedurante la pubblicità In alcune storie pubblicate su Instagram, il campione di scherma ha fatto una rivelazione sconcertante GF Vip 6, la rivelazione disui rapporti a tre con ...

redazionerumors : Gf Vip, Soleil Sorgè svela a Delia Duran il contenuto della lettera per Alex #GFVip #soleil #delia - zazoomblog : Gf Vip 6 Delia Duran giustifica l’innamoramento di Alex Belli per Soleil Sorge: “Magari per paura non me l’ha detto… - InfoEspresse : Grande Fratello Vip, Antonella Elia senza freni su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran - GenoveseGiusy : Gf Vip 6, Delia Duran giustifica l’innamoramento di Alex Belli per Soleil Sorge: “Magari per paura non me l’ha dett… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Aldo sul triangolo tra Soleil, Alex e Delia: “Una montatura!” #aldo #triangolo #soleil #alex #delia… -