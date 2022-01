Gf Vip: chi è il concorrente più amato (video)? I fan lanciano addirittura un appello per lui! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gf Vip: prosegue con successo questa nuova edizione “targata” Alfonso Signorini. Mancano meno di due mesi alla fine e forse si cominciano ad intuire i concorrenti più apprezzati dal pubblico. Un nome su tutti? Quello di apprezzatissimo attore, che si è fatto conoscere nel nostro Paese oltre quarant’anni fa per un ruolo leggendario ed è rimasto nei cuori degli italiani (e delle italiane!) per talento, bellezza e fascino in abbondanza! Ovviamente parliamo di lui … Kabir Bedi! Gf Vip: Kabir stravince di nuovo al televoto! L’attore di “Sandokan” è stato il preferito al televoto per rimanere nella Casa con il 65% dei voti contro il 25% per Soleil Sorge e il 10% per Federica Calemme l’altroieri sera, lunedì 24 gennaio. La settimana scorsa il divo ha prevalso con il 40%. Continuerà ad andare così bene? Otterrà l’immunità? I fan di Kabir Bedi fanno un appello al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gf Vip: prosegue con successo questa nuova edizione “targata” Alfonso Signorini. Mancano meno di due mesi alla fine e forse si cominciano ad intuire i concorrenti più apprezzati dal pubblico. Un nome su tutti? Quello di apprezzatissimo attore, che si è fatto conoscere nel nostro Paese oltre quarant’anni fa per un ruolo leggendario ed è rimasto nei cuori degli italiani (e delle italiane!) per talento, bellezza e fascino in abbondanza! Ovviamente parliamo di lui … Kabir Bedi! Gf Vip: Kabir stravince di nuovo al televoto! L’attore di “Sandokan” è stato il preferito al televoto per rimanere nella Casa con il 65% dei voti contro il 25% per Soleil Sorge e il 10% per Federica Calemme l’altroieri sera, lunedì 24 gennaio. La settimana scorsa il divo ha prevalso con il 40%. Continuerà ad andare così bene? Otterrà l’immunità? I fan di Kabir Bedi fanno unal ...

