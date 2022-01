Francesca Cipriani: “Delia riesce a recitare meno di Alex”. Parlano le eliminate (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il triangolo Belliful fa un certo effetto anche agli eliminati di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Infatti non sono riusciti ad esimersi dall’esprimere il loro giudizio su quanto sta accadendo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. I pareri sono molto netti e trancianti ed esprimono anche una certa stanchezza verso questa situazione. Francesca Cipriani: tutto per gli ascolti L’ex vippona è molto lucida sul ruolo svolto da tutti gli attori del Belliful: “Il pubblico è sempre stato affascinato dagli intrighi e dalle corna, quindi hanno fatto bene a fare entrare lei nel cast dei concorrenti. Del resto quello che conta sono solo gli ascolti”. Secondo Francesca Cipriani solo Delia è più in difficoltà, mentre Soleil e Alex sono professionisti ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il triangolo Belliful fa un certo effetto anche agli eliminati di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Infatti non sono riusciti ad esimersi dall’esprimere il loro giudizio su quanto sta accadendo traBelli,Duran e Soleil Sorge. I pareri sono molto netti e trancianti ed esprimono anche una certa stanchezza verso questa situazione.: tutto per gli ascolti L’ex vippona è molto lucida sul ruolo svolto da tutti gli attori del Belliful: “Il pubblico è sempre stato affascinato dagli intrighi e dalle corna, quindi hanno fatto bene a fare entrare lei nel cast dei concorrenti. Del resto quello che conta sono solo gli ascolti”. Secondosoloè più in difficoltà, mentre Soleil esono professionisti ...

Advertising

Monky_2405 : @ElisabettaS Come direbbe la Francesca Cipriani 'specchio riflesso' - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Francesca Cipriani su Alessandro Basciano: 'Non mi piace come tratta Sophie, si crede l… - vincenz82673476 : @Flaviaventosole Dopo Montesano, Povia, Pippo Franco, un altra “intellettuale” del campo artistico nazionale si uni… - RidleyScottex : Cassie Howard in tutto il suo splendore fasciata da un abito della Collezione FRANCESCA CIPRIANI HAUTE COUTURE… - evilmariahs1 : Pensavo al fatto che hanno fatto il filmato celebrativo per Francesca Cipriani, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo - tu… -