Doc, arriva ‘Gaia’: la nuova, piccola attrice è una figlia super vip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prosegue il successo della seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani che vede nel ruolo di protagonista. La serie conferma il successo della prima edizione e convince dal punto di vista degli ascolti. Infatti le puntate di giovedì 20 gennaio sono state viste da 6.709.000 spettatori pari al 30.6% di share. Il debutto della seconda stagione è stato seguito da 7 milioni e uno share del 30.5%, con picchi del 34.8%. ”Doc- nelle tue mani” stravince la prima serata di Rai1 e si conferma come la fiction “medical” più amata dagli italiani. La serie tratta le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero e del suo team. In questa stagione è entrato prepotente il Covid all’interno delle storie e il personaggio di Lorenzo Lazzarini interpretato da Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv. Dalle anticipazioni delle puntate del 27 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prosegue il successo della seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani che vede nel ruolo di protagonista. La serie conferma il successo della prima edizione e convince dal punto di vista degli ascolti. Infatti le puntate di giovedì 20 gennaio sono state viste da 6.709.000 spettatori pari al 30.6% di share. Il debutto della seconda stagione è stato seguito da 7 milioni e uno share del 30.5%, con picchi del 34.8%. ”Doc- nelle tue mani” stravince la prima serata di Rai1 e si conferma come la fiction “medical” più amata dagli italiani. La serie tratta le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero e del suo team. In questa stagione è entrato prepotente il Covid all’interno delle storie e il personaggio di Lorenzo Lazzarini interpretato da Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv. Dalle anticipazioni delle puntate del 27 ...

Advertising

Smile_Isa7 : RT @Diregiovani: La figlia del tenore @AndreaBocelli arriva domani sera nella fiction di #Rai1 ?? #DocNelleTueMani2 #virginiabocelli #Matild… - Diregiovani : La figlia del tenore @AndreaBocelli arriva domani sera nella fiction di #Rai1 ?? #DocNelleTueMani2 #virginiabocelli… - alicetenedini : 3 minuti dopo la mail mi arriva l'sms con il green pass dal ministero. DOC, MI PRENDI PER IL CULO? Quanto quotato che s'era dimenticato? - alicetenedini : Non mi arrivata il green pass da guarigione, scrivo al doc 'scusi ma ha mandato il certificato di guarigione? No pe… - justalonern : Pure io voglio Spollon in unprof 2 ma qua già non sappiamo quando arriva la S2 se poi bisogna rifare le scene 300 v… -