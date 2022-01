DAZN, Milan-Juve la seconda sfida più vista in stagione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ultimo turno del campionato di Serie A ha superato i 7 milioni di spettatori su DAZN, piattaforma di sport in streaming che detiene i diritti del massimo torneo calcistico italiano. Il big match Milan-Juventus ha fatto registrare 2.582.360 tifosi davanti allo schermo, diventando il secondo incontro con maggior audience da inizio campionato, preceduto solamente da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ultimo turno del campionato di Serie A ha superato i 7 milioni di spettatori su, piattaforma di sport in streaming che detiene i diritti del massimo torneo calcistico italiano. Il big matchntus ha fatto registrare 2.582.360 tifosi davanti allo schermo, diventando il secondo incontro con maggior audience da inizio campionato, preceduto solamente da L'articolo

Advertising

AntoVitiello : Giornata 24, 5 febbraio 2022 ore 18.00: Inter-Milan (DAZN) Giornata 25, 13 febbraio ore 12.30: Milan-Sampdoria (DA… - sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN, Milan-Juve la seconda sfida più vista in stagione: L’ultimo turno del campionato di Serie A h… - CalcioFinanza : #DAZN, Milan-Juventus la seconda sfida più vista in stagione sulla piattaforma - digitalsat_it : DAZN ascolti Nielsen Serie A 23a giornata. Milan-Juventus supera 2,5 milioni di individui - OAccomando91 : Alessio #Romagnoli torna in #Nazionale. Il capitano del #Milan sostituisce Alessandro #Bastoni. #Nazionale #Italia #Dazn -