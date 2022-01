Covid, governo apre: via colori delle regioni e stop scadenza pass col booster (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il governo si prepara ad allentare la stretta delle misure anti-Covid, analogamente a quanto deciso da altri Paesi. Accogliendo anche la richiesta inviata al premier dal presidente della Conferenza del regioni, Massimiliano Fedriga, di un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell'intero Paese. Si va verso il superamento del sistema dei colori delle regioni, oltre i sei mesi della validità del green pass per chi ha ricevuto il booster L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilsi prepara ad allentare la strettamisure anti-, analogamente a quanto deciso da altri Paesi. Accogliendo anche la richiesta inviata al premier dal presidente della Conferenza del, Massimiliano Fedriga, di un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell'intero Paese. Si va verso il superamento del sistema dei, oltre i sei mesi della validità del greenper chi ha ricevuto ilL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le regioni al governo: 'Basta col caos-Covid, ora normalizzare' #ANSA - repubblica : Covid, governo verso l'estensione illimitata del Green Pass per chi ha il booster - DSantanche : Il #greenpass non ha fermato i contagi ma la crescita economica di una Nazione già in difficoltà per pandemia… - concettalombar8 : RT @ImolaOggi: L'OMS certifica il fallimento delle misure anti Covid imposte dal governo Draghi: Italia seconda in Europa per morti e casi… - iurisperitus : @La7tv Da quando occorre obbligatoriamente il super greenpass le strutture ricettive ne hanno risentito? Quindi con… -