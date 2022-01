Covid | è incinta e no vax | donna finisce in terapia intensiva ad Ancona

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid incinta

Ad oggi al Salesi sono 11 i posti letto occupati da pazienti: oltre alla gestante in rianimazione, ci sono altri due ricoveri nella Clinica Ostetrico - Ginecologica, 4 in Pediatria e 4 in ...Ancona, donna non vaccinata esi prende ile finisce in ospedale Il ricovero è avvenuto nella giornata di lunedì. La donna, non vaccinata contro il virus, è in ventilazione non invasiva.Una donna giunta quasi alla 33esima settimana di gravidanza, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona in seguito ad una polmonite da Covid. Il ...Una donna incinta non vaccinata è stata ricoverata lunedì nell'ospedale Salesi di Ancona in seguito ad una polmonite da Covid. La donna, giunta nella struttura quasi ...