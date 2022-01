Covid, ancore 12 decessi a causa del virus in Abruzzo, oggi si contano ancora 3551 nuovi positivi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3551 (di età compresa tra 2 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 201342. Dei positivi odierni, 2062 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, mentre 5 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl) e sale a 2777. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 98412 dimessi/guariti (+371 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 2 mesi e 100 anni) icasialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 201342. Deiodierni, 2062 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12casi (di età compresa tra 75 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, mentre 5 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solodalla Asl) e sale a 2777. Nel numero dei casisono compresi anche 98412 dimessi/guariti (+371 rispetto a ieri). Gli attualmentein ...

Advertising

FulvioOlivieri : @Cartabellotta Caro dottore, gli altri paesi nel mondo la stanno facendo, Spagna, Irlanda, INGHILTERRA, Paesi Bassi… - RobynMoase : RT @usagirl20201: @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi I studenti imparano poco a casa in DAD nel tenativo inutile a fermare la diffusione del… - PulcinoRossoner : RT @maurorizzi_mr: Io non so come facciano i media a dare ancore credito a un personaggio che dice puttanate simili. - Giosyne : @Agenzia_Ansa Ma come fate a credere ancore che il covid non esiste? Si muore davvero!!! Vaccinatevi prima possibile, state rischiando. - 67pfr : RT @usagirl20201: @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi I studenti imparano poco a casa in DAD nel tenativo inutile a fermare la diffusione del… -