Covid a Bergamo, raffreddamento della curva ma pesa l’effetto scuola: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella settimana che va dal 19 al 25 gennaio, il tasso di incidenza dei nuovi casi Covid è pari a 1.708 ogni 100.000 abitanti e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana – rilevano gli esperti di Ats Bergamo – è pari a -1.848 nuovi casi assoluti, pari a -8,8% rispetto alla settimana precedente (–4.742 nuovi casi, pari a -18,4% la scorsa settimana, +6.543, pari a +34,1% due settimane fa, +12.619, pari a +192,7% tre settimane fa; +4.435 nuovi casi, pari a +209,8% un mese fa). Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti è pari 2.742 contro i 2.996 della scorsa settimana (3.673 due settimane fa). “La scorsa settimana – spiega Alberto Zucchi, Direttore del Servizio Epidemiologico di Ats – si era evidenziato un fondamentale cambiamento ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella settimana che va dal 19 al 25 gennaio, il tasso di incidenza dei nuovi casiè pari a 1.708 ogni 100.000 abitanti e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana – rilevano gli esperti di Ats– è pari a -1.848 nuovi casi assoluti, pari a -8,8% rispetto alla settimana precedente (–4.742 nuovi casi, pari a -18,4% la scorsa settimana, +6.543, pari a +34,1% due settimane fa, +12.619, pari a +192,7% tre settimane fa; +4.435 nuovi casi, pari a +209,8% un mese fa). Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti è pari 2.742 contro i 2.996scorsa settimana (3.673 due settimane fa). “La scorsa settimana – spiega Alberto Zucchi, Direttore del Servizio Epidemiologico di Ats – si era evidenziato un fondamentale cambiamento ...

