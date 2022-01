Coppa Italia 2021/2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, ecco gli accoppiamenti sempre aggiornati del prossimo turno della Coppa nazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei quarti, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito il tabellone completo delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio. quarti DI finale JUVENTUS vs SASSUOLO FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs LAZIO INTER vs ROMA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildeididi, ecco glisempre aggiornati del prossimo turno dellanazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito ilcompleto delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio.DIJUVENTUS vs SASSUOLO FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs LAZIO INTER vs ROMA SportFace.

