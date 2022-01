Con lo slogan “Non erano streghe, erano donne” ora si vuole far conoscere cosa fosse la caccia alle streghe in Catalogna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «È vero, è stato il diavolo a portarmi ad Aiguafreda». Elisabet Martì, confessò il 28 luglio del 1620 nel carcere di Vic (Barcellona). Una confessione estorta sotto tortura. Arrivata, mentre era legata con le braccia dietro la schiena e sospesa al soffitto per mezzo di una carrucola. Fu necessario che l’impiccassero più volte, 11 precisamente, prima che la donna scivolasse al suolo esanime. Leggi anche › Le nuove streghe in tv: tremate, tremate! L’ingiusta fine delle presunte streghe Il caso di Martí, è solo una delle tante condanne a morte per stregoneria avvenute in Catalogna tra il XV e il XVII secolo. Periodo in cui la caccia alle ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «È vero, è stato il diavolo a portarmi ad Aiguafreda». Elisabet Martì, confessò il 28 luglio del 1620 nel carcere di Vic (Barcellona). Una confessione estorta sotto tortura. Arrivata, mentre era legata con le braccia dietro la schiena e sospesa al soffitto per mezzo di una carrucola. Fu necessario che l’impiccassero più volte, 11 precisamente, prima che la donna scivolasse al suolo esanime. Leggi anche › Le nuovein tv: tremate, tremate! L’ingiusta fine delle presunteIl caso di Martí, è solo una delle tante condanne a morte per stregoneria avvenute intra il XV e il XVII secolo. Periodo in cui la...

Advertising

marco_ciani : RT @FNPPiemonte: Con lo slogan #Esploratoridifuturo è in corso l'XI #congresso @FnpCisl Piemonte. In corso la relazione del Segretario gene… - dellenoci : RT @CislPiemonte: In corso all’hotel Gallia di Pianezza, in provincia di #Torino, il XIII congresso della @FilcaCisl Piemonte con lo slogan… - loris76181678 : RT @FNPPiemonte: Con lo slogan #Esploratoridifuturo è in corso l'XI #congresso @FnpCisl Piemonte. In corso la relazione del Segretario gene… - Failbetter6 : La scuola non si protegge purtroppo con gli slogan. - InciLuca : @niccobiancalani @NandoPiscopo1 @leviack______ @salda__ @Eros70183028 Mi sa che aveva beccato un'esclusiva importan… -