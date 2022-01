C’era una volta il monopolio Rai. Canone basso e senza spot, così funzionava il servizio pubblico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il via ufficiale alle trasmissioni radiotelevisive in Italia avvenne nel 1954 dopo che il 26 gennaio 1952 il governo emanò una convenzione con la quale veniva concessa alla Rai l’esclusiva sull’attività radiotelevisiva. Sono passati settant’anni e la Tv ha camminato insieme al Paese. Fino agli anni 80, la Rai ha svolto il servizio in regime di monopolio, scelta praticata da tutti i paesi europei. La giustificazione formale di quella scelta fu la ristrettezza delle frequenze, ma vi furono altre motivazioni. Il timore che con la televisione, alla quale si assegnava una elevata capacità di condizionamento, si potesse ripetere l’uso propagandistico dei media praticato dalla dittatura precedente. Sotto la protezione della conquistata democrazia, la scelta del monopolio pubblico fu ritenuta la più pertinente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il via ufficiale alle trasmissioni radiotelevisive in Italia avvenne nel 1954 dopo che il 26 gennaio 1952 il governo emanò una convenzione con la quale veniva concessa alla Rai l’esclusiva sull’attività radiotelevisiva. Sono passati settant’anni e la Tv ha camminato insieme al Paese. Fino agli anni 80, la Rai ha svolto ilin regime di, scelta praticata da tutti i paesi europei. La giustificazione formale di quella scelta fu la ristrettezza delle frequenze, ma vi furono altre motivazioni. Il timore che con la televisione, alla quale si assegnava una elevata capacità di condizionamento, si potesse ripetere l’uso propagandistico dei media praticato dalla dittatura precedente. Sotto la protezione della conquistata democrazia, la scelta delfu ritenuta la più pertinente. ...

