Calciomercato Juventus, altro colpo in Serie A: pronto lo scambio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo Vlahovic la Juventus mette nel mirino un altro giocatore in Serie A. Pronta la contropartita tecnica La Juventus è scatenata nell'ultima settimana di Calciomercato. Dall'anticipo dell'assalto a Vlahovic alle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Sport: 'Da Juve e Atletico Madrid ok per Morata al Barcellona' BARCELLONA (Spagna) - Tra Morata e il Barcellona c'è di mezzo Dembélé. Questa la ricostruzione fatta da Sport , che parla di come con l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus sia molto probabile una cessione dell'attaccante spagnolo in catalogna. Come riportato dal quotidiano iberico, sia i bianconeri che l'Atletico Madrid (proprietario del cartellino del ...

Calciomercato Inter, non solo Gosens: colpo per Inzaghi - Si taglia lo stipendio Calciomercato Inter, ecco il nuovo bomber: Caicedo arriva e taglia lo stipendio Caicedo ©... e un grande aiuto nella volata per lo scudetto dell'Inter, specie ora che anche la Juventus ha deciso di ...

Calciomercato Juve: due club su Kaio Jorge Calciomercato.com Tacchinardi: "Il partner di Vlahovic? Meglio Morata di Dybala. Ora Zaniolo!" L'arrivo di Vlahovic alla Juventus può spostare gli equilibri? La domanda è all'ordine del giorno e Alessio Tacchinardi non ha dubbi: la risposta è sì. L'ex bianconero parla anche dell'inserimento del ...

Calciomercato Juventus, effetto Vlahovic: De Ligt sarà ceduto? Calciomercato Juve, via De Ligt e dentro Rudiger? A finanziare l'acquisto di Vlahovic sarà una cessione importante in estate. E secondo La Repubblica, con ogni probabilità riguarderà De Ligt, per due ...

