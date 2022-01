Caccia ai farmaci fantasma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono centinaia i medicinali di uso comune introvabili con i normali canali di acquisto. Una carenza dovuta alle delocalizzazioni e alle sbagliate politiche industriali delle multinazionali. Si moltiplicano così le speculazioni e i mercati paralleli fuori controllo. «Sto cercando l’azitromicina, ne avete una confezione?». È questa la domanda cui migliaia disti hanno dovuto rispondere nelle ultime settimane con un no. Complice la diffusione della variante Omicron, l’antibiotico - spesso identificato con il brand più conosciuto, lo Zitromax del colosso americano Pfizer - è risultato ovunque «irreperibile». Si tratta della punta dell’iceberg. Sono oltre 2.000 i prodotti che secondo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sono scomparsi dalle nostree. Alcuni introvabili per problemi industriali, altri perché è cessata la commercializzazione ...

