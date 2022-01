Brindisi | la denuncia di un avvocato | «Qualcuno ha fatto un tampone antigenico col mio nome» Afferma di aver presentato un esposto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Ho ricevuto l’esito di unche non ho mai». L’no Marco Masi affida a Facebook la suaraccontando in un video pubblicato sul profilo personale i dettagli della vicenda e annunciando di, tramite il mio collega, «una Procura, Asl e ministero». L’episodio, stando alle parole pronunciate dal legale, risale a domenica, quando «mi è giunta- precisa Masi- una notifica sull’app Io che mi avvisava diunalle 17,19 con esito negativo: quindisostanzialmente ha» un test «con il mio. Sarà stato un errore o un uso fraudolento di ...

... il professionista ha presentato un esposto al ministero della Salute, alla Regione Puglia, all'Asl, alla Procura della Repubblica di. Stessainoltrata anche al garante per ......la Coldiretti regionale, che scontano il peso della burocrazia, di prezzi decisamente più ... - - - - - - - - - - - - - - - Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di...«Ho ricevuto l’esito di un tampone che non ho mai fatto». L’avvocato brindisino Marco Masi affida a Facebook la sua denuncia raccontando in un video pubblicato sul profilo personale i dettagli della v ...Una notifica attraverso la app "Io" lo informava dell'esito negativo del tampone e forniva l'authcode per scaricare il Green pass. Peccato, però, che l'avvocato ...