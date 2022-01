Berlusconi: Ronzulli, 'è la guida, detta lui la linea' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Il leader del partito deve essere aggiornato in tempo reale, quindi avevamo voglia di venirlo a trovare e aggiornarlo su tutto". Lo ha detto Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, lasciando l'ospedale San Raffaele di Milano, dove Silvio Berlusconi è ricoverato da domenica scorsa. Ronzulli, insieme al vicepresidente del partito Antonio Tajani, ha fatto visita a Berlusconi a Milano, lasciando Roma dove si sta votando per le elezioni del presidente della Repubblica. "La guida è lui, la linea la dà lui, quindi mi sembra doveroso, oltre che corretto, essere qui", aggiunge Ronzulli. Oggi hanno fatto visita al leader di Forza Italia anche la primogenita Marina e l'ex senatore Marcello Dell'Utri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Il leader del partito deve essere aggiornato in tempo reale, quindi avevamo voglia di venirlo a trovare e aggiornarlo su tutto". Lo ha detto Licia, senatrice di Forza Italia, lasciando l'ospedale San Raffaele di Milano, dove Silvioè ricoverato da domenica scorsa., insieme al vicepresidente del partito Antonio Tajani, ha fatto visita aa Milano, lasciando Roma dove si sta votando per le elezioni del presidente della Repubblica. "Laè lui, lala dà lui, quindi mi sembra doveroso, oltre che corretto, essere qui", aggiunge. Oggi hanno fatto visita al leader di Forza Italia anche la primogenita Marina e l'ex senatore Marcello Dell'Utri.

