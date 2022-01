Balotelli, l’annuncio dalla FIGC che farà felice Roberto Mancini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Molti riflettori puntati sul ritorno di Balotelli in nazionale per lo stage del CT Mancini. E adesso arriva anche l’annuncio della FIGC. C’è tanta curiosità ed attenzione sul ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. L’ex attaccante tra le altre di Inter e Milan sta vivendo un buon momento di forma in Turchia. Con l’Adana, squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Molti riflettori puntati sul ritorno diin nazionale per lo stage del CT. E adesso arriva anchedella. C’è tanta curiosità ed attenzione sul ritorno di Marioin Nazionale. L’ex attaccante tra le altre di Inter e Milan sta vivendo un buon momento di forma in Turchia. Con l’Adana, squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Balotelli torna in Nazionale, svelato il suo reale obiettivo: l’annuncio non lascia dubbi - infoitsport : Balotelli ha ricevuto un'offerta irrinunciabile: l'annuncio del suo Presidente - ParliamoDiNews : Calciomercato: stanno prendendo Balotelli, l`annuncio del presidente #calciomercato #stanno #prendendo #balotelli… - infoitsport : Balotelli, bomba di calciomercato: in bianconero a gennaio, l’annuncio -