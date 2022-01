Argentina | Scaloni e Aimar positivi al Covid

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Domani per la sfida contro il Cile non ci saranno in panchina, entrambialDomani si giocherà Cile, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Per l’albiceleste mancheranno, entrambi. E’ lo stesso Ct a dichiararlo in conferenza stampa. «Voglio confermare un paio di ultime notizie: Pabloed io non potremo far parte della delegazione. Pablo è a casa sua da diversi giorni perché è stato a stretto contatto con un parente, non è mai entrato in bolla. Io ho rispettato l’isolamento per diversi giorni e continuo a risultare positivo. Per entrare in Cile abbiamo bisogno di un PCR negativo, quindi in questi casi rispettiamo il protocollo». L'articolo ...