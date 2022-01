AEW: Rinnovato il contratto di Frankie Kazarian (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un report di PWInsider comunica che Frankie Kazarian avrebbe firmato un nuovo contratto con la All Elite Wrestling. Il precedente contratto di Kazarian, firmato originariamente nel 2019, è uno dei primi accordi siglati dalla AEW e sarebbe scaduto molto presto. Non sappiamo ancora per quanto tempo durerà il nuovo contratto di Kaz. Il ruolo di Kazarian in AEW Kazarian ha fatto parte insieme a Scorpio Sky del primo tag team a vincere l’AEW World Tag Team Championship, i SoCal Uncensored. Kazarian e Scorpio Sky sono diventati campioni inaugurali nel 2019, e hanno poi perso le cinture contro Kenny Omega e Hangman Adam Page nel 2020. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un report di PWInsider comunica cheavrebbe firmato un nuovocon la All Elite Wrestling. Il precedentedi, firmato originariamente nel 2019, è uno dei primi accordi siglati dalla AEW e sarebbe scaduto molto presto. Non sappiamo ancora per quanto tempo durerà il nuovodi Kaz. Il ruolo diin AEWha fatto parte insieme a Scorpio Sky del primo tag team a vincere l’AEW World Tag Team Championship, i SoCal Uncensored.e Scorpio Sky sono diventati campioni inaugurali nel 2019, e hanno poi perso le cinture contro Kenny Omega e Hangman Adam Page nel 2020.

