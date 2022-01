WWE: La compagnia è soddisfatta del lavoro di Shawn Michaels ad NXT 2.0 (Di martedì 25 gennaio 2022) NXT 2.0 è in continua evoluzione e i cambiamenti non hanno riguardato solamente il ringiovanimento del roster ma anche internamente ai producer dello show, come abbiamo potuto notare anche dai recenti licenziamenti. Un cambio, o meglio, una sostituzione forzata però ha riscosso particolare approvazione all’interno della WWE. Il lavoro di HBK è particolarmente apprezzato Dopo i risaputi problemi cardiaci di Triple H, che lo hanno portato ad allontanarsi dal suo ruolo al comando di NXT, questo ruolo è stato affidato all’amico fraterno di The Game, Shawn Michaels che ha guidato e sta guidando NXT 2.0 in questo periodo di transizione. Da quando HBK ha preso le redini dello show la WWE ha voluto “controllare da vicino” il suo lavoro, giungendo alla conclusione che il lavoro svolto ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 25 gennaio 2022) NXT 2.0 è in continua evoluzione e i cambiamenti non hanno riguardato solamente il ringiovanimento del roster ma anche internamente ai producer dello show, come abbiamo potuto notare anche dai recenti licenziamenti. Un cambio, o meglio, una sostituzione forzata però ha riscosso particolare approvazione all’interno della WWE. Ildi HBK è particolarmente apprezzato Dopo i risaputi problemi cardiaci di Triple H, che lo hanno portato ad allontanarsi dal suo ruolo al comando di NXT, questo ruolo è stato affidato all’amico fraterno di The Game,che ha guidato e sta guidando NXT 2.0 in questo periodo di transizione. Da quando HBK ha preso le redini dello show la WWE ha voluto “controllare da vicino” il suo, giungendo alla conclusione che ilsvolto ...

