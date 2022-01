Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 25/01/22 (Di martedì 25 gennaio 2022) Ma vogliamo un attimo parlare della fine che sta lentamente facendo Armando Incarnato a Uomini e Donne? Non solo non conclude niente da secoli, non solo ormai pare l’ispettore Derrick pronto a indagare su passato, presente e futuro di chiunque calchi i pavimenti degli Elios, ma ora abbiamo anche sbloccato il nuovo livello: adescatore di corteggiatrici altrui. Cioè lui si piazza lì, dietro le quinte dei Troni classici, e prova a raccattare bone under 30 sperando che alla fine, sparando nella mischia, magari qualcuna ce casca. Aveva già provato a fare il triangolo ai tempi del trono di Gianluca De Matteis, quando uscì con quella Lucrezia, e ci ha riprovato oggi con Denise Mingiano. Army va a ringiovanire: prima il Trono over, poi il Trono classico, se lo lasciamo in tv altri due annetti andrà a fare direttamente i provini a Chi ha incastrato Peter ... Leggi su isaechia (Di martedì 25 gennaio 2022) Ma vogliamo un attimo parlare della fine che sta lentamente facendo Armando Incarnato a? Non solo non conclude niente da secoli, non solo ormai pare l’ispettore Derrick pronto a indagare su passato, presente e futuro di chiunque calchi i pavimenti degli Elios, ma ora abbiamo anche sbloccato il nuovo livello: adescatore di corteggiatrici altrui. Cioè lui si piazza lì, dietro le quinte dei Troni classici, e prova a raccattare bone under 30 sperando che alla fine, sparando nella mischia, magari qualcuna ce casca. Aveva già provato a fare il triangolo ai tempi del trono di Gianluca De Matteis, quando uscì con quella Lucrezia, e ci ha riprovato oggi con Denise Mingiano. Army va a ringiovanire: prima il Trono over, poi il Trono classico, se lo lasciamo in tv altri due annetti andrà a fare direttamente i provini a Chi ha incastrato Peter ...

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - forza_italia : Oggi presenteremo una lista di uomini e donne di altissimo profilo, con le carte in regola per fare il… - MarcoAiroldi6 : RT @f0tt3s3g4: Politica italiana in mano a chi vota signorini presidente Qualificazione ai mondiali in mano a Balotelli Film e serie più v… - Lorenzo83497205 : RT @catiuz92: Jessica 'Non sono venuta a fare amicizia qui con gli uomini, ne ho tanti di amici maschi'. E allora mi sa cara Jessica che h… -