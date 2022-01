Traffico Roma del 25-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sony Acer coetani al sud della capitale incidente con code su via di Acqua Acetosa Ostiense altezza via Laurentina nelle due direzioni siamo in centro Anche qui si è da poco verificato un incidente sul Piazzale Maresciallo Giardino ilè regolare ma è bene Aggiungere sul posto a velocità moderata code sulla-fiumicino per lavori tra Viale Isacco Newton e viale Castello della Magliana verso Fiumicino regolare Al momento illungo le due carreggiate del raccordo anulare e poi sul percorso Urbano della A24 Per consentire i lavori di pavimentazione in Viale Trastevere sino al 28 gennaio i tram della linea 8 sono sostituiti da bus navetta e di trasporto pubblico sulla-lido interrotto per l’intera tratta il ...