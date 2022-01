Striscioni contro Vlahovic | la Digos apre un' inchiesta | controlli anche sui social

Advertising

Gazzetta_it : La solita storia, Firenze non ci sta: striscioni offensivi contro #Vlahovic #calciomercato - zazoomblog : Striscioni contro Vlahovic la Digos apre uninchiesta: controlli anche sui social - #Striscioni #contro #Vlahovic… - fisco24_info : Juventus e Vlahovic a un passo, attesa per la fumata bianca: Bufera social, striscioni contro il giocatore serbo a… - Pall_Gonfiato : La #Digos ha aperto un'inchiesta dopo gli striscioni esposti al di fuori del Franchi - DavideDevoti : @DarioNardella signor sindaco, nessuna dichiarazione sugli striscioni appesi nella sua città contro il giocatore Vl… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscioni contro

A Firenze, come prevedibile, non hanno preso bene la notizia tant'è che i tifosi hanno già esposto alcuniil bomber. A Torino per un nuovo innesto in arrivo c'è una probabile ...Tra i tantiDusan Vlahovic, non mancano quelli in cui si minaccia di morte il calciatore Argomenti trattati Vlahovic minacciato di morte dai tifosi della Fiorentina Tutti i traferimenti storici ...Milano, 25 gen. (askanews) - Flashmob di Alternativa C'è davanti a Montecitorio. Oltre una dozzina di ex del Movimento Cinque Stelle hanno ...I commenti sul web dei tifosi viola e quel fastidio per il profilarsi dell'ennesimo passaggio di un campione da Firenze ai bianconeri ...