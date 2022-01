Siviglia, Diego Carlos non parte: rifiutate le offerte dalla Premier (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Siviglia ha deciso: Diego Carlos non si muove, rifiutate tutte le offerte arrivate dal Newcastle in queste settimane Il Siviglia non vuole lasciar partire il difensore Diego Carlos. Nelle ultime settimane sono arrivate delle offerte dal Newcastle. Gli spagnoli hanno sempre risposto picche perché non intendono cederlo alla fine del mercato. A riferirlo è Fabrizio Romano, e aggiunge che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’altra offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha deciso:non si muove,tutte learrivate dal Newcastle in queste settimane Ilnon vuole lasciar partire il difensore. Nelle ultime settimane sono arrivate delledal Newcastle. Gli spagnoli hanno sempre risposto picche perché non intendono cederlo alla fine del mercato. A riferirlo è Fabrizio Romano, e aggiunge che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’altra offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

