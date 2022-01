Scherma | CdM sciabola | convocate 12 atlete per la tappa di Plovdiv

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il responsabile d’arma Luigi Tarantino ha convocato 12per ladi(Bulgaria) di Coppa del Mondo difemminile. Si parte venerdì 28 gennaio con gironi e turni preliminari della prova individuale, per poi proseguire il giorno dopo con il tabellone da 64. Nella giornata di domenica 30, invece, spazio alla gara a squadre con l’Italia che si candida ad essere protagonista. Di seguito l’elenco completo delle: Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco e Maddalena Vestidello. SportFace.

Napoli . Gigi Tarantino ha iniziato alla grande la sua prima stagione da CT. I risultati che sono arrivati nelle prime due tappe hanno dato morale e nel prossimo week end si va alla ricerca di ...