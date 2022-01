Quirinale, Gasparri fa finta di lavarsi le ascelle: il video diventa un meme virale (Di martedì 25 gennaio 2022) Fumata nera dal Quirinale per il primo giorno di votazioni. Ma Gasparri fa mostra della sua vena comica. E delle sue ascelle. Benvenuti al secondo episodio di Quirinale: Alti momenti, il programma preferito d’Italia. Oggi, a quanto pare, parliamo delle ascelle di Maurizio Gasparri. Ma prima un riassunto della puntata precedente. Quirinale, episodio pilota: “La lista” Internet lavora più e meglio del diavolo e gli amministratori delle pagine dei meme italiani sicuramente hanno un livello di fantasia pari a chiunque abbia deciso di candidare Amadeus. E non solo. La seduta di voto del 24 gennaio 2022 non ha fatto spiccare nessun nome tra i candidati possibili per la carica di presidente del Consiglio. Chiaramente la scelta è difficile, dato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Fumata nera dalper il primo giorno di votazioni. Mafa mostra della sua vena comica. E delle sue. Benvenuti al secondo episodio di: Alti momenti, il programma preferito d’Italia. Oggi, a quanto pare, parliamo delledi Maurizio. Ma prima un riassunto della puntata precedente., episodio pilota: “La lista” Internet lavora più e meglio del diavolo e gli amministratori delle pagine deiitaliani sicuramente hanno un livello di fantasia pari a chiunque abbia deciso di candidare Amadeus. E non solo. La seduta di voto del 24 gennaio 2022 non ha fatto spiccare nessun nome tra i candidati possibili per la carica di presidente del Consiglio. Chiaramente la scelta è difficile, dato ...

Liana65169804 : Cretini si nasce, poi col tempo si peggiora Quirinale, Gasparri si igienizza le mani e poi mima il lavaggio delle a… - Liana65169804 : Cretini si nasce, poi col tempo si peggiora Quirinale, Gasparri si igienizza le mani e poi mima il lavaggio delle a… - kiara86769608 : RT @LucillaMasini: Gasparri vota per il Quirinale e non sa dove mettere la matita. Vogliamo suggerirglielo noi? #Quirinale2022 #gasparri #… - LucillaMasini : Gasparri vota per il Quirinale e non sa dove mettere la matita. Vogliamo suggerirglielo noi? #Quirinale2022… -